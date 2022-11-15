Hamilelikte 12. haftadan önce pilatese başlamayın

Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, ilk kez anne olacak adaylar başta olmak üzere stresli bir süreç haline dönüşebilecek olan doğum süreci hakkında uyarıda bulundu. Dr. Çoksüer, "Hamilelikte pilates doğumu kolaylaştırıyor, kilo problemini kaldırıyor" dedi. Prof. Dr. Çoksüer, anne adaylarının ilk 12 haftalık süreçlerinde pilatesi yapmaması konusunda uyararak doktor izniyle gerçekleşmesini söyledi. Prof. Çoksüer, "Hamilelerde artık pilatesi öneriyoruz, fakat bilinçsizce yapıldığını da görüyoruz. Vücudun iskelet sistemini düzenli olarak aktive ederek ruhsal durumu iyileştirmek için pilatesi öneriyoruz. Gebeler pilates yaparken doktor izni almadan yapmamalı. Bu hastalarda erken doğum riski, kanama, düşük tehditti, gebeliğin ilk 3 ayı, hipertansiyonu varsa kesinlikle pilates yapmalarını önermiyoruz. Aksi taktirde bebek açısından olumsuz sonuçlar doğabilir. Mümkün oldukça gebeliğin 12 haftalıktan sonra pilatesin yapılmasını öneriyoruz. Haftada 1-2 defa yapılması gerekiyor" önerisinde bulundu.