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09 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00

Hamilelik döneminde öğün sayısını beşe çıkarın

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Doğru bir beslenme şekli ile sağlıklı ve daha kolay bir hamilelik geçirmek mümkün.

Doğru bir beslenme şekli ile sağlıklı ve daha kolay bir hamilelik geçirmek mümkün. Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay, hamilelik sürecinde temel besin kaynakları olan karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin gereksinimlerinin vücutta arttığını, buna bağlı olarak kalori miktarında da artış görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

normal zamanlarda uygulanan günde üç öğünün hamilelik döneminde artırılarak beşe çıkarılması gerektiğini belirtti. Özlen Emekçi Özay, bu dönemde anne adaylarının öğün sayısını artırarak erken dönemde yaşanabilecek bulantı ve kusmaların önüne geçebileceğini, midede yanma ve şişkinlik problemlerini de önleyebileceklerini söyledi.

FAST FOOD TÜKETMEYİN

Etiketler : Hamilelik dönemi Doç. Dr. Özlen Emekçi Özay yağ ve vitamin
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