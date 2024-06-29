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29 Haziran 2024 Cumartesi 19:55:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 19:55:00

Hamilelere ve çocuklara ‘İyot' uyarısı

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İyot, insan vücudunda çok az miktarda bulunan, vücutta başta beyin olmak üzere tüm organların düzenli çalışmasında, büyüme ve gelişmenin tam olmasında, vücudun ısı ve enerjisinin devamı için gerekli olan tiroid hormonlarının yapımında kullanılan bir eser element olduğunu söyledi.

İyodun hem az alınması, hem de fazla alınması tiroid hastalığına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Gülhan Akbaba, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ortalama günlük iyot ihtiyacını bebek ve beş yaşına kadar olan çocuklar için 90 g, 6-12 yaş dönemi için 120 g, adolesan ve erişkinler için 150 mg, gebe ve emziren kadınlar için de 250 g olarak önermektedir. İyotun en önemli kaynağı iyotlu rafine sofra tuzudur. Hekiminizce aksi önerilmedikçe evlerinizde mutlaka iyotlu rafine tuz kullanılmalısınız" dedi.

Etiketler : iyot tiroid hormonu organ gelişimi
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