Hamileler sıcağı ve nemi daha fazla hissediyor

Uzmanlar sıcak havalarda hamileleri uyardı. Hamilelerin sıcağı ve nemi diğer insanlardan daha fazla hissettiklerini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Hem kilo alımına bağlı, hem akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı olarak solunum güçlüğü, aşırı terleme nedeniyle sıcakların verdiği daha fazla bir rahatsızlık söz konusu oluyor. Maalesef küresel ısınmayla birlikte gerek ülkemizde, gerek dünyada son yüzyılın neredeyse en sıcak ve en kurak yazını yaşıyoruz ve bu herkesi doğal olarak etkiliyor. Öğlen mümkünse aşırı sıcakta sokağa çıkmamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları gerekiyor. Bol sıvı almaları çok önemli. Bol sıvı derken başta su olmak üzere, mineral içeren, soda, maden suyu, ayran, limonata gibi sıvıları alabilirler. Asitli içeceklerden kaçınmalılar. Asitli içecekler su ihtiyacını daha fazla hissetmelerine neden oluyor. Doğrusu su, ayran, limonata, soda, mineral içeren sıvıları içmeleridir" ifadelerini kullandı.

