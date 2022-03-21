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21 Mart 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 10:00:00

Hamile diyeti erken doğum riskini azaltır

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Kadının doğal yaşam döngüsünün içerisinde doğurganlık da bulunuyor.

Kadının doğal yaşam döngüsünün içerisinde doğurganlık da bulunuyor. Hamile bir kadının enerji ihtiyacının periyodik olarak arttığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Hamilelik döneminde folik asit, demir, D vitamini ve kolajen takviyeleri ilk aydan itibaren kullanılabiliyor. Besin olarak enerji ihtiyacı ise altıncı aydan itibaren başlıyor. Bu dönemde ekstra bir kâse yoğurt veya 2 fazla köfte hamilenin ekstra kalori ihtiyacını karşılayabiliyor. Dolasıyla halk arasında sıklıkla kullanılan 'iki canlısın sen, iki kişilik beslenmelisin' söylemi toplumda yer edinmiş yanlış bir ifade. İdeal kilo ile hamile kalmak hem gebe hem de bebek sağlığı için oldukça önemli" dedi.

Etiketler : Hamile diyeti Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın folik asit erken doğum riski
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