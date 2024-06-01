Hafıza sildirmek gerçekten doğru mu?

Hafızayı silmek, kötü anıları ve durumları yok etmek sayılmıyor. Her birimizin yaşamış olduğu hayatta olumsuzluklarla savaşmak bazen mümkün olamayabiliyor. Hafızamız, hayatımız, acılarımız, bizi biz yapan her şey... Konu bizimle başladığında tüm sorumluluk bizim de olabiliyor. İnsanın kendi ilacı kendisi olmadığında kıvılcımı mı söndürsün ateşi mi zapt etsin? Yoksa tecrübe dersini görmeden sınava mı girsin? Hafızayı sildirme yöntemlerini sizler için hazırladık.

Hafızayı sildirme yöntemleri

Bunlardan en sık bilinen tekniklerden biri olan EMDR ile hafızamızda bulunan olumsuz olaylara karşı duyarsızlaşmamız mümkün. Ancak bu teknik hafızanın tamamen silinmesi ile ilgili değil, terapinin kişiye kazandırdığı olumlun inanç ve duygularla, hayatını değiştirmesi amaçlanıyor. Sinirsel ağlar arasındaki bağlantıların güçlenmesiyle oluşan hafıza, uzun vadeli belleğe kodlanır. Anının etkisini azaltmak veya yönetmek için çeşitli teknikler kullanılabilir. Örneğin, bilişsel terapi, duygu düzenleme stratejileri veya göz hareketleriyle duyarsızlaştırma (EMDR) gibi işlemler, kişilerin olumsuz anılarıyla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

En sık uygulanan teknik ise Transkraniyel Manyetik Uyarım. Birçok insan bu yöntem ile hafızasının silindiğini düşünüyor. Ancak hafızanın belirli bir yaşantıyı silmesi tıbben imkânsız. Yapılan bir araştırmada korkuya yönelik uyarıların, uyarım yöntemiyle durdurabildiği ortaya koyuldu. Yani korkuyla ilgili hafızalar çok kısa sürede güçlü bağlantılar oluşturuyor. Hafıza sildirmek ne kadar anlaşılır olursa olsun, şu anlık mümkün gözükmüyor.