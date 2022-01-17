Hafif otizm erken tanıyla düzelebiliyor

Yeni psikiyatrik tanı sistemiyle birlikte otizmin kategorik bir tanı olmaktan çıkarılarak süreklilik arz eden bir yelpaze haline getirildiğini belirten uzmanlar, yelpazenin bir ucunda hafif, diğer ucunda ağır otizm tanısı olduğunu kaydediyor. Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert Beşenek, erken tanı ile birlikte erken uygulanacak uygun özel eğitim ve terapiler sonucunda hafif otizmi olan çocuklardaki problemlerin tamamen ortadan kalkabildiğini vurguluyor. Otizmin zaman zaman başka sorunlarla karıştırılabildiğini de ifade eden Dr. Ali Mert Beşenek, "Sosyal kaygı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, depresyonu veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda da göz temasında kısıtlılık ve sosyal etkileşimde bozulmalar görülebilmektedir. Dil bozukluğu olan, ailede geç konuşma öyküsü olan veya elektronik şeyler/ekran karşısında çok vakit geçiren çocuklarda da dil gelişim basamaklarında gecikmeler görülebilmektedir" dedi

