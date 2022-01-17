VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arnavutluk, Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Hazımsızlığın böylesi görülmedi: Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocasından hadsiz sözler
Dostlarımızı azalttık
Artık saklamıyorlar
Füzeler peş peşe ateşlendi!
Meteoroloji saat verdi!
Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiriyor!
Moskova'yı alarma geçirdi
Uzay misyonlarına yepyeni sistem
Hafif otizm erken tanıyla düzelebiliyor
Varis tedavisi için uygun zaman kış ayları
Salgın tüberküloz kontrolünü olumsuz etkiledi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Ocak
Diş sorunu olanlar koronayı şiddetli geçiriyor
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Memur ve emeklinin gözü Meclis'te
Başkan Erdoğan Arnavutluk'a gidecek
Ankara'da 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların ilk etabı Filyos'ta
Başkan Erdoğan: 'Kandil'i başlarına yıkacağız' diyen kişi onlarla el ele
Türkiye'de 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
15 ilde eğitime kar engeli
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 09:30:00

Hafif otizm erken tanıyla düzelebiliyor

ABONE OL

Yeni psikiyatrik tanı sistemiyle birlikte otizmin kategorik bir tanı olmaktan çıkarılarak süreklilik arz eden bir yelpaze haline getirildiğini belirten uzmanlar, yelpazenin bir ucunda hafif, diğer ucunda ağır otizm tanısı olduğunu kaydediyor.

Yeni psikiyatrik tanı sistemiyle birlikte otizmin kategorik bir tanı olmaktan çıkarılarak süreklilik arz eden bir yelpaze haline getirildiğini belirten uzmanlar, yelpazenin bir ucunda hafif, diğer ucunda ağır otizm tanısı olduğunu kaydediyor. Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Mert Beşenek, erken tanı ile birlikte erken uygulanacak uygun özel eğitim ve terapiler sonucunda hafif otizmi olan çocuklardaki problemlerin tamamen ortadan kalkabildiğini vurguluyor. Otizmin zaman zaman başka sorunlarla karıştırılabildiğini de ifade eden Dr. Ali Mert Beşenek, "Sosyal kaygı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, depresyonu veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda da göz temasında kısıtlılık ve sosyal etkileşimde bozulmalar görülebilmektedir. Dil bozukluğu olan, ailede geç konuşma öyküsü olan veya elektronik şeyler/ekran karşısında çok vakit geçiren çocuklarda da dil gelişim basamaklarında gecikmeler görülebilmektedir" dedi

Etiketler : Hafif otizm Dr. Ali Mert Beşenek Sosyal kaygı bozukluğu
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum

Kendimi 20'li yaşlarda hissediyorum
7 ayda 4. ayrılık

7 ayda 4. ayrılık
Özcan Deniz'li yılbaşı partisi

Özcan Deniz'li yılbaşı partisi
Sefirin Kızı 7 ülkede

Sefirin Kızı 7 ülkede
Biz bir bütünüz

Biz bir bütünüz
Dadıların maaşları çok yüksek

Dadıların maaşları çok yüksek
40 bin liralık manzara

40 bin liralık manzara
Selami Şahin'in kızı çıktı!

Selami Şahin'in kızı çıktı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER