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05 Haziran 2020 Cuma 19:03:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 19:03:00

Güzellik merkezleri açıldı mı? Uzman isim Sinem Sıla Doğu uyardı: Bakım yaptıracağım diye sağlığınızdan olmayın

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Güzellik uzmanı Sinem Sıla Doğu, koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan güzellik merkezlerinin açılmasıyla birlikte dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Sağlıklı ve doğru bir cilt bakımı hakkında tavsiyelerde bulunurken, hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doğu; "Herkesin bu dönemde kurallara uymasıyla bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Her bakımlı kadın güzeldir. Kendini özel hissetmek isteyen tüm kadınların vazgeçilmez markası olarak farkımızı bu dönemde de ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı. Doğu konuyla ilgili aşağıdaki bilgileri aktardı;

YÜZÜNÜZLE ÇOK OYNAMAYIN

Yüzümüzle çok oynamak zaten yağlanmayı arttırıyor, ayrıca sivilceye de neden oluyor. Kısacası cilde zarar verebiliyor. Aynı zamanda zaten koronavirüs döneminde zaten elimizi yüzümüze götürmemiz gerekiyor. Bunu işin uzmanları da özellikle belirtiyor. Başta yüz olmak üzere sağlıklı bir cilt için klasik el sabunları ve sıvı sabunlardan ziyade eczanelerde bulunan cilt onarıcı özel sabunlar, nemlendiriciler tercih edilebilir.

BAKIM YAPTIRACAĞIM DİYE GİDİP SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Gerek kuaförler, güzellik merkezleri, SPA, sauna merkezleri gibi dışardan herkesin girebildiği yerlerde özellikle hijyen konusuna çok dikkat edilmeli. Temizliğinden emin olduğunuz yani güvenebileceğiniz işletmelere gitmeniz çok önemli. Gittiğiniz her yerde temizlikle ilgili soruları işletme sahibine sormaktan çekinmeyin. Aklınıza yatmayan, şüphe uyandıran yerlerden uzaklaşmak yararınıza olabilir. Sosyal mesafe, maske kullanımını zaten işin uzmanı doktorlar da her gün dile getiriyor. Bu konuda herkesin yeterince hassasiyet gösterdiğini umut ediyorum.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Türkiye'nin koronavirüs dönemini en başarılı geçiren ülkelerin arasında yer alıyor. Gerek işletmeler gerekse halkımız yeterli önemi göstermeye devam ederse bu süreci birlikte başarılı ve hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyorum.

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