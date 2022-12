Güzel görünme baskısı yetersiz ve suçlu hissettiriyor

Görünür olma isteği insanlık tarihi boyunca hep varken günümüzde sosyal medyada görünür olmak 'varım' demenin bir parçası haline geldi. Kişilerin sosyal medyadaki varoluşlarının kimliklerini temsil edebilecekleri yeni bir fırsat halini aldığını belirten uzmanlar, onaylanma ve kabul görmenin her an her yerde görünür olma arzusu içindeki psikolojik ihtiyaçlar olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyadaki güzel görünme baskısının yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissedilmesine yol açabildiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, bu duygulara uzun bir süre yoğun şekilde maruz kalmanın psikiyatrik hastalıkları tetikleyebileceğine dikkat çekti.

ERKEKLER DE KAYGI YAŞAMAYA BAŞLADI

Güzellik algısının her zaman kadın bedeni üzerinden ele alındığını belirten Özdemir, "Sanki güzellik ve kadınlık birbirleri ile eşleştirilmiş gibi. Bu sebeple belki sürekli sosyal medyada ve yapılan araştırmalarda kadın ve güzellik olgusu yan yana ele alındı. Ama günümüze baktığımızda sadece kadınlar bu güzellik baskısı ile problem yaşamıyor. Aynı zamanda erkekler de fit olmak ve yakışıklı görünmek gibi kaygılar yaşamaya başladılar. Gün geçtikçe de kadınlar üzerine yapışan etiket olarak kalmıyor, her iki cinsiyeti de etkileyen bir problem haline geliyor" dedi.