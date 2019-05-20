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20 Mayıs 2019 13:53 | Pazartesi

Günlük kalsiyum ihtiyacı nasıl sağlanır?

Günlük kalsiyum ihtiyacı 1 su bardağı süt, 2 kase yoğurt veya 2 dilim az yağlı peynir ile sağlanabilir.

Yetişkinlerin alması gereken kalsiyum miktarının günlük 1200 mg olduğunu söyleyen Diyetisyen Berna Ertuğ, "Bu; 1 su bardağı süt, 2 kase yoğurt veya 2 dilim az yağlı peynir ile sağlanabilir" dedi.

"21 Mayıs Dünya Süt Günü” öncesi süt tüketimi hakkında tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Berna Ertuğ, Ulusal Süt Konseyi’nin yayınladığı raporlarda Türkiye’nin süt tüketiminde diğer ülkelere göre geride kaldığını gösterdiğine işaret etti. Ertuğ, 2018 yılında ABD'de kişi başına ortalamanın yıllık 292, AB ülkelerinde 342.5 litre süt tüketimi olurken, Türkiye'de tüketimin 146 litre olduğunu hatırlattı. Ertuğ, kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere vitamin ve mineral yönünden zengin bir içecek olan sütün, sağlıklı bir yaşam için gerekli besin öğelerinden biri olarak kabul edildiğini kaydetti.

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Çocukluk ve ergenlik döneminde kemik yapımı ve yoğunluğunun hızlı olduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, dolayısıyla özellikle bu dönemde süt tüketimine ağırlık vermenin önemli olduğuna dikkat çekti. Ertuğ, "Sütün ortalama yüzde 87,3’ü su, yüzde 5’i karbonhidrat, yüzde 3,5’i yağ, yüzde 3,4’ü protein, yüzde 0,7’si de mineraldir. Süt; C vitamini ve demir dışındaki tüm vitamin ve minerallerden zengindir. Bunların başında kalsiyum, fosfor, A ve B grubu vitaminlerinden özellikle B12, riboflavin ve protein gelmektedir. Süt; kemik sağlığının yanı sıra kanser, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklara karşı da koruyucu etki gösterir. Diş çürüklerinin oluşmasını ve osteoporozu önler, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur" dedi.

BİR BARDAK SÜT, İKİ KASE YOĞURT, İKİ DİLİM PEYNİR

Erken yaşlarda düzenli ve yeterli kalsiyum alımıyla kemik mineral yoğunluğunu artırmanın, ileri yaşlarda kemik erimesi gibi problemleri önlemeye yardımcı olacağına dikkat çeken Berna Ertuğ şöyle devam etti:

"Süt ürünlerindeki kalsiyumun diğer sebze veya besinlere göre üstün olmasının sebebi, bioyararlılığının daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Yetişkinlerin alması gereken kalsiyum miktarı günlük 1200 mg’dır. Bu; 1 su bardağı süt, 2 kase yoğurt veya 2 dilim az yağlı peynir ile sağlanabilir. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nde yetişkin bireylerin 2 orta boy su bardağı; çocuklar, büyüme-gelişme dönemindeki gençler, gebeler, emziren anneler ve menopoz dönemindeki kadınların ise yaklaşık 3-4 orta boy su bardağı süt ve süt ürünü tüketmesi önerilmektedir."

AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ KOLESTEROLÜ DENGELER

Kolesterolün, vücuttaki üretiminin yanı sıra hayvansal kaynaklı besinlerden alındığını hatırlatan Ertuğ, kan kolesterol seviyesi yüksek olan kişilerde kalp hastalıklarına yakalanma ve kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğunu, az yağlı olan sütteki hayvansal yağ azaldığı için doğrudan kolesterol düşürdüğünü ifade etti. Ertuğ, özellikle süt ve grubunu az yağlı olanlardan tercih etmenin, hem daha fazla kalsiyum alımını sağladığını, hem de günlük doymuş yağ ve kolesterol alımını azaltacağını kaydetti.

PASTÖRİZE SÜT İKİ GÜNDE TÜKETİLMELİ

Süt tüketiminde laktoz intoleransı olan bireylerin zorluk yaşayabileceğine işaret eten Ertuğ, süt içimi sonrası gaz, şişkinlik, karın ağrısı, ishal, nadiren bulantı ve kusma görülebildiğini de hatırlattı. Ertuğ şöyle devam etti: "Bu rahatsızlığı yaşayanların laktozsuz ürünleri tüketmesi önerilir. Alerjik bünyesi olan kişiler, sütteki kazein proteininden etkilenebilir. Bu nedenle bir yaşına kadar bebeklere inek sütü verilmemelidir. Süt tüketilirken açıldıktan sonra geçen süreye dikkat edilmelidir. Pastörize sütü açıldıktan sonra buzdolabında 2 gün içerisinde tüketilmelidir. UHT süt ise açılmadığı sürece oda sıcaklığında 4 ay saklanabilir. Açıldıktan sonra ise buzdolabında 3-4 gün içinde saklanması ve tüketilmesi gerekmektedir."

(İHA)

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