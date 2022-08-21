Güneşe maruz kalmak vücutta kalıcı leke nedeni

İnsan vücudunda aşırı sıcak ve güneşin etkisiyle özellikle kalıcı lekeler ortaya çıkabilir. Var olan hastalıkları da sıcak ve güneş tetikleyebiliyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tosun "Miliara dediğimiz, halk arasında isilik olarak bilinen hastalık özellikle 2,5 yaş altı çocuklarda, obezite hastaları ve yaşlılarda sık görülüyor. Ter bezlerinin tıkanmasıyla isilik lezyonlarını yaz dönemlerinde çok sık görüyoruz. Yine güneşe bağlı oluşan bazı dermatolojik hastalıklar var. Rozasea dediğimiz gül hastalığı veya lupus gibi hastalıklar var ve bu hastalıkların yaz aylarında alevlenmesinde lezyonlar artıyor. Yine cilt lekeleri de güneşin etkisiyle ortaya çıkarak kalıcı olabiliyor. Güneş yanıkları, fotokontakt dermatit dediğimiz alerjik reaksiyonlar güneş gören alanlarda, yüz bölgesi, boyun veya kollar gibi bölgelerde sıkça ortaya çıkıyor. Vücudun, ayakların terlemesiyle mantar hastalıkları ortaya çıkmakta. Saydığımız bu hastalıklar yaz aylarında artan hastalıklar" diye konuştu.

