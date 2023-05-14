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14 Mayıs 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 10:00:00

Güneşe çıkmadan benlerinizi kontrol ettirin

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Yaz mevsiminde güneşin tadını çıkarmak keyifli olsa da zararlı UV ışınlarına maruz kalmanın risklerine karşı koruyucu önlemler almak şart.

Benlerin dönemsel olarak büyümeleri ya da renk değiştirmelerinin çeşitli rahatsızlıkların habercisi olabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Rahime Kaşıkaralar "Benlerinizi kontrol ettirmek, kanserli benlerin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilir" diye konuştu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Rahime Kaşıkaralar "Yaz aylarında güneşe çıkmadan önce koruyucu kıyafetler giyerek, şapka takarak, güneş kremi kullanarak ve gölgelik alanlarda kalmak gibi önlemler alarak güneşin zararlı etkilerini azaltabilirsiniz. Benlerin göz kapağı, eklem bölgesi vb. hassas olabilecek bölgelerde bulunması halinde tahriş oluşabilmektedir. Bu gibi durumların önlenebilmesi adına bu bölgelerdeki benlerin alınması tavsiye edilmektedir" dedi.

Etiketler : güneş ben kanser sağlık
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