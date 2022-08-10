Güneş yanıklarına asla yoğurt sürmeyin

Uzmanlar güneş yanıklarına karşı yoğurt sürülmemesi gerektiğini belirterek, soğuk kompres yapılmasının daha doğru olduğunu kaydetti. Güneş yanıklarının doğru uygulamalarla tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, vücuda yoğurt sürmenin doğru bir yöntem olmadığını söyledi. Haşal, "İnsanlar, denizden çıktıktan sonra vücutlarının rahatlaması için yoğurt sürüyor olabilirler. Muhtemelen güneşten koruduğunu da düşünüyor olabilirler. Vücuda yoğurt, zeytinyağı, badem yağı ve çeşitli bronzlaştırıcı yağlar sürmek geleneksel yaklaşımlar. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Koruma gibi bir özellikleri yok. Bizim önerimiz güneş koruyucu kremler, penye veya pamuklu kıyafetler ile vücutlarını korumaları. Denize girerken, özellikle çocuklarda ultraviyole özellikli mayolar tercih edilebilir. Ama yoğurttur, yağlardır bunlar güneşten koruma özelliğine sahip değiller. Tedavi edici bir özellikleri olmadığı için tavsiye etmiyoruz" dedi.

