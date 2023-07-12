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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:46:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:46:00

Güneş koruyucular cilt yaşlanmasını önlüyor

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Deri iki katmandan oluşurken, güneş de UVA ve UVB ışınları olarak iki ayrıldığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, "UVB ışınları derinin üst katmanında kalırken, UVA ışınları alt katmana geçebiliyor.

Deri iki katmandan oluşurken, güneş de UVA ve UVB ışınları olarak iki ayrıldığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, "UVB ışınları derinin üst katmanında kalırken, UVA ışınları alt katmana geçebiliyor. Bulutlu günlerde bile etkisi gösteren ve hatta camdan içeri sızan UVA ışınları dünya yüzeyine yansıyan ultraviyole ışınlarının yüzde 95'ini oluşturuyor. Bu ışınlar foto yaşlanma dediğimiz cildin destek yapılan olan kollajen ve elastin liflerin dokusunu kaybetmesine ve cilt sıkılığının azalmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra güneş alerjisi olarak bilinen kızarıklık, kaşıntı, polimorf ışık erüpsiyonu şikayetlerinin de sebebini oluşturuyor. Hamilelik maskesi, sık tekrarlayan omuzda, yanak ve alında koyu lekeler ve hatta cilt kanseri oluşumuna da sebep oluyor" dedi. İyi bir güneş koruyucuda hem UVA hem UVB filtresi, suya ve tere dayanıklı olması, yüksek koruma faktörü içeriği, alerjik olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Turan, "Güneş insanları yaşlandırdığı için en etkili yaşlanma önleyici krem güneş koruyucudur" diye uyardı.

Etiketler : Güneş koruyucular Uzmanı Dr. Işıl Kamberoğlu Turan UVB ışınları
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