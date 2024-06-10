Güneş çarpmasına dikkat: Komalık olmayın!

Tüm Türkiye'de hava sıcaklarının artmasıyla birlikte sık görülmeye başlanan güneş çarpmasıyla ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Asena Serap Yalçınkaya açıklamalarda bulunarak, güneş çarpmasının komaya kadar götürebileceğini belirtti.

GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELER?



İç Hastalıkları Uzmanı Yalçınkaya, "Güneş çarpmaları karşımıza baş ağrısı, bulantı kusma, şuur değişikliği ve komaya kadar giden durumlarla karşımıza çıkmaktadır." dedi.

BU HASTALAR RİSK ALTINDA



Bunun yanı sıra hastalarda, kızarık, kuruluk, ağrılı bir cilt ve bazen de aşırı terleme görülebileceğini belirten Yalçınkaya, "65 yaş üstü hastalar ve 5 yaş altındaki çocuklar, gebeler ve kronik rahatsızlıklardan hipertansiyon, şeker, kronik böbrek yetmezliği ve kanser hastaları risk altındadır." dedi.