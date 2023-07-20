Güneş çarpmasına dikkat!

Sıcak havaların kabusu güneş çarpması (hipertermi), birçok belirtiyle görülebiliyor ve acil müdahale edilmeği takdirde tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Yaz aylarının en sıcak dönemlerinin yaşandığı şu günlerde, termometreler özellikle öğlen saat 11.00-15.00 arası yüksek dereceleri göstermeye başladı. Bu sebeple güneş çarpması vakalarında da ciddi bir artış gözlemleniyor. Aile Hekimi Uzm. Dr. Aslı Azakoğlu Karaca, güneş çarpmasının belirtilerinin çok geniş yelpazede olabileceğini vurguladı ve şöyle anlattı: "Bireyde baş ağrısı, baş dönmesi ve sersemlik hali, ciltte kızarıklık ve yanıklar olabileceği gibi yorgunluk, bitkinlik, elektrolit dengesizliğine bağlı kas krampları, çarpıntı, tansiyon düşmesi, mide bulantısı ve kusma, görme keskinliğinin azalması, uykuya meyil, bilinç bulanıklığı, nöbet ve koma hali de görülebilir."

