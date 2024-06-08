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08 Haziran 2024 Cumartesi 13:03:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 13:03:00

Güneş çarpması değil kene ısırığı

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Uzman Doktor Murtaza Öz, hastaların bir kısmının kene ısırığını fark etmediğini belirtti Öz, “Güneş çarpması diye kendini önemsemiyor ve hastaneye başvurmuyor.” dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene popülasyonunda artış devam ediyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), İç Anadolu Bölgesi'nde hızla yayılıyor.

"GÜNEŞ ÇARPMASI DİYE ÖNEMSEMİYORLAR"

Uzman Doktor Murtaza Öz, "Güneş çarpması diye kendini önemsemiyor ve hastaneye başvurmuyor" dedi.

Hastaların bir kısmının kene ısırığını fark etmediğini ifade eden Dr. Öz, "Kene ısırığını fark edenler de genellikle duş aldıklarında fark edebiliyor. Hastalarımız rutin tarama yapmıyor. Bunun dışında hasta bağ, bahçeden geldikten sonra özellikle güneş çarpması olduğunu ifade ediyor. 'Beni güneş çarptı' diyor, keneyi fark etmiyor. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi şikâyetler başlıyor. Güneş çarpması diye kendini önemsemiyor ve hastaneye başvurmuyor" diye konuştu.

Etiketler : güneş çarpması kene ısırığı bulantı kusma baş ağrısı kırım kongo kanamalı ateşi
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