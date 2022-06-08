Kapıdaki tehlike: Güneş ürtikeri

Röportaj: Yasemin İLAN

Hassas ciltlerde güneşe fazla maruz kalınca ortaya çıkan güneş ürtikeri kaşıntılı bir döküntüyle ilk belirtisini verir. Fakat cilt güneş ışığına ne kadar çok maruz kalırsa sorun o kadar büyür: Kalp atışı hızlanır, nefes almada güçlük meydana gelir, baş ağrısı ve mide bulantısı da tüm bunlara eşlik edebilir.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Türkoğlu, yaz boyu görülebilecek cilt hastalıklarını Yasemin İlan'a anlattı.

Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde 'güneş alerjisi' olanlar için sıkıntı bir süreç başladı. Sıcağa bağlı ürtiker (kurdeşen) hastalığının da son yıllarda daha fazla göründüğünü anlatan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Zafer Türkoğlu, "Güneş ürtikeri dediğimiz durum, güneşe maruz kalmış herhangi bir ciltte görünen kaşıntılı bir döküntüye veya kurdeşenlere neden olur. Cilt güneş ışığına ne kadar çok maruz kalırsa, reaksiyon o kadar ciddi olur. Cilt semptomlarına ek olarak, bazı insanlar baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, kalp atış hızındaki değişiklikler ve nefes alma gibi başka semptomlar da rapor eder. Cildin geniş alanları güneş ışığına maruz kalırsa semptomlar daha da kötüleşebilir. Nadir durumlarda, güneş ürtikeri, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan anafilaksiye yol açabilir. Hastalığın sebebinini araştırırken hastalığın hangi dalga boyuna bağlı oluştuğu testlerle bulunursa hastalığın tedavisi ve takibi daha başarılı olur" dedi.

SOĞUK DENİZ SUYU DA TEHLİKE

Prof. Dr. Zafer Türkoğlu "Bir de sıcakların yanı sıra ısınmamış deniz suyu sıcaklıklarının da oluşturduğu alerjiler soğuk temas kurdeşenleri olarak soğukla tetiklenmiş tüm vücutta olan kaşıntı, kabarıklık ve kızarıklığa neden olabilir. Uyarı tanı testleri ile kişinin alerji olduğu, alerjik reaksiyonu verdiği dereceler tespit edilip, hastanın tedavi ve takibi devam ettirilir" diye uyarıda bulundu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nde ekibiyle birlikte alerji vakalarıyla ilgilendiklerini dile getiren Türkoğlu, "Tüm alerjiler ve özellikle de güneş, soğuk su teması ve benzeri fiziksel uyaranlarla oluşan kurdeşen tanısında kullanılan Türkiye'nin sayılı kliniğinde olan TempTest ve diğer alerji tanı testleri kliniğimizde bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

BÖCEK ISIRIĞI DA BAŞKA BİR TEHLİKE

Sıcaklıklar yükseldikçe, sadece dışarıda daha fazla zaman geçirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda ısıran böceklere daha fazla maruz kalıyoruz. Bazı ısırıklar oldukça zararsızdır, bazıları ise oldukça tehlikeli olabilir. "Bir ısırık zararlıysa ne zaman dermatoloğa görüneceğinizi nasıl bilebilirsiniz?" sorusuna karşılık Prof. Dr. Zafer Türkoğlu şunları anlattı: "Küçük bir ısırık daha ciddi olabilir. Kişi zor nefes alma, boğaz kaşıntısı, yüzde şişlik, göğüs ağrısı veya hızlı kalp atışı, baş dönmesi, kusma, baş ağrısı veya kızarıklık hissettiğinde acil servise gitmesini önermekteyiz. Bunlar, bir böcek ısırığının daha zararlı bir şeye dönüştüğünün işaretleridir. Bir kişi bir böcek ısırığı yaşarsa ve daha sonra anormal derecede yorgun hissederse, baş ağrısı, vücut ağrıları veya kızarıklıklar yaşarsa, dermatolog ziyareti çok önemlidir."

KORUYUCU ÖNERİLER

Prof. Dr. Zafer Türkoğlu böcek ısırıklarından korunmak için şu önerilerde bulundu: "Böcek ısırıklarından en iyi şekilde kaçınmak için açık hava etkinliği sırasında maruz kalan cildi kapatmak yardımcı olabilir. Bataklık alanlardan uzak durmak veya böcek kovucu kullanmak, bireyin maruz kaldığı böcek miktarının azalmasına yardımcı olabilir. Yiyecek, böceklerin insanları aramasının önde gelen nedenlerinden biridir. Böceklerin bulunduğu alanlarda yiyeceklerin haşereleri davet edeceğini unutmayın. Dışarıda yemek yemek bir zorunluluksa, tüm yiyecekleri kapattığınızdan emin olun. Son olarak, daha sıcak havanın keyfini çıkarmak ve yaşam alanınızdaki sinir bozucu böcekleri engellemek için pencere ve kapılarda perde kullanın."