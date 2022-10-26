Günde yarım saat yürü kemik erimesinden korun

Osteoporozu önlemenin mümkün olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, "Osteoporoz önlemenin en önemli yolları D vitamini kullanmak, güneşlenmek ve kemiği güçlendirici egzersizleri uygulamaktan geçer. Yarım saatlik tempolu yürüyüşler tavsiye edilir" dedi. Kemik erimesinin çoğunlukla kadınlar olmak üzere erkeklerde de görülebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Berber, "Kemik mineral yoğunluğunda erime değerleri saptananlar, ailede anne baba da osteoporoz öyküsü olanlar, erken menopoz, cerrahi menopoz, hormon bozukluğu olan kadınlar ve erkekler, kortizonlu ilaç kullananlar risk altındadır" şeklinde konuştu. Dr. Berber, "Yarım saatlik tempolu yürüyüşler önemli" diye uyardı.

