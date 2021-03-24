Günde bir çay kaşığı tuzu geçmeyin

Türkiye'de günlük tuz tüketiminin 18 gram civarında olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, "Vücutta tuz dengesini böbrekler sağlıyor. Alınan tuzun yaklaşık yüzde 99,5'i böbreklerden geri emiliyor. Böbrekler fazla miktarda tuz tüketilmesi sonucunda gelişebilecek hipertansiyon, damar sertliği, böbrek taşı gibi durumlardan etkilenebilir ve buna bağlı olarak da kronik böbrek hastalığı gelişebilir. Günlük tuz tüketimi bir çay kaşığını geçmemeli " açıklamasında bulundu.

