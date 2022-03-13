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13 Mart 2022 Pazar 15:04:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 15:04:00

Günde bir avuç kabak çekirdeği prostatı önler

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Erkeklerde prostat kanserini önleyen kabak çekirdeği, kabuğuyla birlikte tüketildiğinde, daha çok kadınlarda görülen 'demir eksikliği'ne çare oluyor.

Erkeklerde prostat kanserini önleyen kabak çekirdeği, kabuğuyla birlikte tüketildiğinde, daha çok kadınlarda görülen 'demir eksikliği'ne çare oluyor. Uzmanlar kabak çekirdeğinin fazla kavrulmamasını öneriyor. Yapılan araştırmalar, kavurma işlemi sırasında çekirdeğin içindeki uçucu bileşenlerin oranlarının değiştiği ve faydasının azaldığını ortaya koyuyor. Kabak çekirdeği, bakır, çinko, magnezyum açısından çok zengindir. Günde ortalama tüketilen bir avuç kabak çekirdeği erkekleri prostat büyümesi ve kanserinden koruyor.

Etiketler : Günde bir avuç kabak çekirdeği prostat büyümesi kanserinden koruyor
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