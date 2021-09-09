VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye yeni öğretmen atamalarıyla OECD ülkelerine daha da yaklaşacak"
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin karakterleri belli oldu
9 Eylül 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Bugün burcunuzda neler var?
Günde 750 adım kas kaybına neden olur
"6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı yeniden başlayacak
"Muharebe sahasında devrim olacak"
"2022'nin sonunda banttan inecek"
"Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız"
FETÖ okulunda 'kayıtsız' sapık
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 15 akademisyen alınacak
Kripto vurgun
CHP'li Erdoğdu'dan skandal paylaşım
Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
İtalya Başbakanı Draghi ile telefonla görüştü
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Ballı zerdeçal sinüzitin düşmanı
Yeşil çay ciltte siyah noktaları azaltıyor
Şeker hastalarına doğal ilaç önerisi
Bakan Koca son derece önemli diyerek açıkladı
İşte 8 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Sektörün önemli oyuncuları buluştu... Fuara Türk imzası
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin öğretmen atanacak
09 Eylül 2021 Perşembe 11:10:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 11:10:00

Günde 750 adım kas kaybına neden olur

ABONE OL

Uzmanlar, Kovid-19 rahatsızlığına yakalanan hastaların iki günlük yatak istirahatinde yüzde 2, bir haftalık yatak istirahatinde ise büyük kas gruplarında yüzde 10 düzeyinde kas kaybı olabileceğini belirtiyor.

Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin, "3-4 haftalık hareketsizlik döneminde kalp atım hızında ortalama 10-15 atım artışı ve kalp rezervinde azalma gerçekleşmektedir" dedi. Alptekin ayrıca bu dönemde hastalarda insülin direnci gelişebileceğini, kasların insülin kullanımının bozulabileceğini ve kan şekerinde de gerçekleşebilecek düzensizliklerin ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

EGZERSİZ YAPMAK ŞART

Alptekin şunları söyledi; "İstirahat sadece kas gücü kaybına yol açmıyor, kaslar ve sinir hücreleri arasındaki protein sentezini de olumsuz etkiliyor. Mitokondri (hücreyi oluşturan organellerden biri) fonksiyonların da sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için dirençli, yüksek yoğunluklu ve aerobik egzersizlerin birlikte yapılması gerekiyor. Yapılan çalışmalarda, sadece vücut ağırlığıyla yapılan egzersizlerin standart ağırlıklarla yapılan egzersizlerin yerine geçebileceği de tespit edilmiş durumda. Sadece 10 günlük hareketsizlikle bile kas protein yıkımında artış izlenirken, günlük 750 adım gibi düşük bir fiziksel aktivite, 2 hafta içinde hem metabolik hem de kas protein sentezinde önemli gerilemelere yol açar. Tam tersi 2 hafta 5 bin adımın üzerine çıkan orta düzeyde bir fiziksel aktivite de bu kötü sonuçları bu kadar hızla geri çeviremez."

Etiketler : egzersiz kovid19 istirahat kas kaybı sağlık haberleri
3. kez Mabel şov

3. kez Mabel şov
Yeni sevgili sosyal medyacı

Yeni sevgili sosyal medyacı
12 yıllık gizem çözüldü

12 yıllık gizem çözüldü
Duygusal mesaj

Duygusal mesaj
Aşk dolu dizgin

Aşk dolu dizgin
Günü kurtaran müzik yapılıyor

Günü kurtaran müzik yapılıyor
Kuruçeşme'de rap gecesi

Kuruçeşme'de rap gecesi
Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor

Belçikalı grup Türkiye'ye geliyor
Aşk bitti

Aşk bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER