Günde 100 telden fazla saç dökülmesi normal değil

Zade Vital Medikal Direktörü Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, normal koşullarda günde 100 tel kadar saç dökülmesinin normal olduğunu belirtiyor ancak saç kaybının olağan dışı artması halinde bir hekime danışılmasını öneriyor. Sağlıklı saçın korunmasında vitamin ve mineral dengesinin önemine değinen Dr. Dedeoğlu, özellikle B grubu vitaminlerinin beslenme rutinine dahil edilmesinin önemini vurguluyor. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, doğal yağlarla saçlı deriye masaj uygulamasının normal saç sağlığını desteklediğini belirtiyor. Dr. Dedeoğlu, özellikle badem yağı, susam yağı ve ısırgan tohumu yağının saç bakımında kullanılabileceğini belirtiyor. Dr. Dedeoğlu, badem yağında bulunan etken maddelerin yeni saç oluşumunu destekleyebileceğini belirtiyor. Yine doğal olarak içinde bulunan oleik asit ve linoleik asit ise saçların normal sağlığının korunmasına katkıda bulunuyor.

