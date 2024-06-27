Gün, kahverengi lekelere veda günü!

Kahverengi lekeleri yok etmese de yok gibi yapacak kür tarifi haberimizde. Neyse ki her veda acı vermiyor... Ciltteki kahverengi lekelerin gidişi cildi güzelleştirecek, yeni doğmuş bebek gibi yapacak. Kahverengi kür tarifinin detayları haberimizde...

Güneş kremi kullanmama veya kullanılmasına rağmen leke oluşumuna maruz kalanlar için şifa gibi bir kür olacak. Ciltte kalıcı misafir sevmeyiz, kalıcı olan tek şey temiz ve ışıltılı bir görünümdür...

KARBONATLI KÜR TARİFİ

Yüz lekelerinde önemli bir malzeme olan karbonat peelinglerin başrolüdür. Cildi arındıracak, ölü hücrelerden arındıracak ve parlatacak bir kürle geldik.

MALZEMELER

1 kase doğal yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonatı karıştırın.

Homojen bir macun elde ettiğinizde kahverengi lekelerin üzerine sürün ve 10 dakika kadar bekletin.

Daha sonra ılık suyla iyice yıkayın. Bunu en az 7 gün boyunca veya lekeler iyice hafiflemeye başlayana kadar yapın.

Sabah evden çıkmadan önce güneş koruyucu sürmeyi unutmayın.