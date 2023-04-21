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21 Nisan 2023 Cuma 07:05:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 07:05:00

Gün içinde kısa yürüyüşler yapılmalı

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Ramazan ayı boyunca yeme içme alışkanlıklarındaki farklılıkların metabolizmada değişiklikler meydana getiryor.

Ramazan ayı boyunca yeme içme alışkanlıklarındaki farklılıkların metabolizmada değişiklikler meydana getirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gül Uygun, "Bayramı farklı bir beslenme düzeninden normal beslenme düzenine geçiş için bir aşama olarak görebiliriz. Bu geçiş çok keskin ve ani değil, yumuşak ve kontrollü olmalıdır" dedi. Sindirim sistemini rahatlatmak, hazımsızlık şikayeti çekmemek için yürüyüşlerin ve fiziksel aktivitelerin mutlaka yapılmasını gerektiğini söyleyen Uygun, "Her gün düzenli yapılan fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilemekte, oruç tutma nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına imkân sağlamaktadır. Bayramlar; kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığından, bu kişiler beslenmelerine daha fazla özen göstermeli, yediklerine daha da çok dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ramazan ayı Diyet Uzmanı Diyetisyen Gül Uygun Sindirim sistemi
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