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14 Aralık 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 07:30:00

Güçlü hafıza için beyninizi şaşırtın

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Rutin alışkanlıklardan sıyrılıp, küçük değişikliklerle beyni şaşırtmak hafızayı güçlendirmenin en kolay yöntemidir. Örneğin; işe farklı yoldan gitmek, diş fırçasını diğer elle tutarak dişleri fırçalamak, saçı diğer elle taramak gibi değişiklikler büyük farklılıklar doğurur.

Rutin alışkanlıklardan sıyrılıp, küçük değişikliklerle beyni şaşırtmak hafızayı güçlendirmenin en kolay yöntemidir. Örneğin; işe farklı yoldan gitmek, diş fırçasını diğer elle tutarak dişleri fırçalamak, saçı diğer elle taramak gibi değişiklikler büyük farklılıklar doğurur.

Gözündeki gözlüğü arayanlar mı? Elinde çay bardağıyla garsona 'çayım gelmedi' diye seslenenler mi?! Telefonun ucunda beklerken kimi aradığını unutanlar mı? Pek çoğumuzun dost sohbetlerinde gülerek paylaştığı unutkanlık anıları çoğunlukla masum olsa da, ciddi bir sağlık sorununa da işaret edebiliyor. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu "Unutkanlık hem sosyal yaşamı hem de iş yaşamını etkileyen önemli bir faktördür. Her unutkanlık bir hastalık değildir. Beynimizde bilgi işleme sürecinde, normal kabul edilen unutmalar olabilir. Ama aynı zamanda unutkanlığın bazı hastalıklar için de erken bir belirti olabileceği akılda tutulmalıdır" diyor.

SATRANÇ OYNAYIN, BULMACA ÇÖZÜN

"Beslenme ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlıklı bir beyin için ön şarttır" diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, hafızayı güçlendirmenin 10 etkili yolunu şöyle sıraladı: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara ve tütün ürünlerinden kaçınmak, alkolden uzak durmak, egzersizi günlük yaşam alışkanlıkları arasına katmak, yeterli miktarda ve kaliteli uyumak, satranç oynamak, bulmaca çözmek, farklı bir dil öğrenmeye çalışmak, alışılagelmiş rutin alışkanlıklardan sıyrılıp, bazı küçük değişikliklerle beyni şaşırtmak (örneğin; işe farklı yoldan gitmek, diş fırçasını diğer elle tutarak dişleri fırçalamak, saçı diğer elle taramak vb), stresi yönetmeyi öğrenmek, derin ve doğru nefes alıp vermek, sağlıklı diyetle aşırı kilolardan kurtulmak.

HAREKETSİZLİK VE KİLOLAR ZİHNİ ZAYIFLATIR

Yapılan bilimsel çalışmalar, yoğun ve stresli ortamda çalışmanın bilgi işleme sürecini olumsuz olarak etkilediğini ve unutkanlığa neden olabildiğini gösteriyor. Yaşam koşullarındaki olumsuzluklar, hareketsizlik, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı kilo, sigara ve alkol tüketimi ile yetersiz ve kalitesiz uyku da unutkanlığı artıran önemli nedenler arasında yer alır.

ARKADAŞININ ADINI UNUTUYORSAN DİKKAT!

Bazı unutkanlıklar masum değildir. Örneğin; evin yolunu bulamamak, çok yakın arkadaşının adını sık sık unutmak, kaybolma sorunu yaşamak, günlük bakım işlerini unutmak gibi sorunlar tehlikeye işaret ediyor demektir. Bazı günlük eylemleri yapmakta zorlanma; sık ve rutin yapılan işleri yapmakta güçlük, iş yerinde önceden kolaylıkla yerine getirilen işlevleri yapamama, önemsenmesi gereken durumlardır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında mutlaka tıbbi değerlendirme yapılması gerekir. Çünkü her unutkanlık tedavi edilemeyen bir hastalığın göstergesi değildir. Yeter ki bu durumun tanısı doğru bir şekilde konulsun ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanılsın.

HER ZAMAN ALZHEİMER'A İŞARET ETMEZ

Bütün unutkanlıklar Alzheimer'e işaret etmez. Unutkanlık bir yakınmadır ve belirtidir. Dolayısıyla ilk belirlenecek olan 'unutkanlık' belirtisinin bir hastalık olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer unutkanlık bir hastalık belirtisi olarak belirlenir ise, ikinci yapılacak şey, bunun ne tür bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıktığını belirlemektir. Sonraki adımda ise tedavi planlamasının yapılması gerekir. Burada hastalığın ilerlemesinin engellenmesi, eğer olanaklı ise hastalığın tedavi edilmesi, mevcut kapasitenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak rehabilitasyon programları ve aile ile bakım yapacak kişilerin eğitimi, yine aileye sosyal ve tıbbi destek, oluşturulması gereken tedavi planlamasıdır. Unutkanlık çok sayıda başka hastalığa da bağlı olabilir.

NEDENİ B12 EKSİKLİĞİ DE OLABİLİR

Unutkanlık; Alzheimer hastalığı dışında, damar tıkanmalarında, tiroit bozukluklarında, B12 vitamini, folik asit gibi bazı vitaminlerin veya maddelerin eksikliklerinde, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi başka organların hastalıklarının beyni etkilemesi durumunda ve Parkinson hastalığı gibi santral sinir sisteminin diğer hastalıklarında da görülür. Bunların dışında genetik veya santral sinir sisteminin yıkımına yol açan bazı nadir hastalıklarda da unutkanlık hastalığın erken belirtilerinden biri olarak görülebilir. Bu nedenle unutkanlığın bir hastalık belirtisi olduğu saptanırsa, çok ayrıntılı bir nörolojik değerlendirme yapmak gerekir.

Etiketler : Güçlü hafıza B12 EKSİKLİĞİ folik asit ALZHEİMER
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