Güçlü bağışıklık için C ve D vitamini önemli

Gelişme çağındaki çocukların soğuk kış aylarında hastalıklardan korunabilmeleri için bağışıklık sistemini güçlendirici besinler tüketmeleri gerekiyor. Pandemi sürecinde hastalıklara karşı koruma sağlamak için sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, özellikle D ve C vitaminlerinin önemine dikkat çekti. Garipağaoğlu; D vitamininin doğrudan bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, C vitamininin ise sanılanın aksine nezle, grip gibi virüs kaynaklı enfeksiyonlara yakalanmayı önlemediğini, buna karşın enfeksiyonların süresini kısalttığına işaret etti.



Garipağaoğlu; "En önemli antioksidan vitaminlerden biri olan C vitamini; limon, portakal, mandalina, çilek, domates, lahana, patates, sivri biber, ıspanak, marul, maydanoz gibi sebzeleri tüketerek kolayca karşılanabilir. Buna karşın güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitamini besinlerde çok az bulunduğundan, yaz aylarında yeterince güneşlenerek D vitamini depolarını dolduramayan çocuklar, kış aylarında D vitamini açısından riskli durumdadır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için güneş ışınlarından mahrum olduğumuz kış aylarında, D vitaminini destek şeklinde ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketerek alabiliriz. Ülkemizde çocukların severek tüketebilecekleri D vitamini ile zenginleştirilmiş şekilli peynirler bulunmaktadır. Kalsiyum deposu olan peynir büyümede ve kemik sağlığının korunmasında da oldukça etkilidir. Bu nedenle büyüme çağındaki çocukların hemen her gün 2-3 dilim peynir tüketmeleri önemlidir" diye vurguladı.