GUATRDAN AMELİYATSIZ KURTULMAK MÜMKÜN

Guatr denilen tiroid bezinin iyi huylu büyümesinde radyofrekans yakma tedavisi, çok sayıda büyük olan nodüllerde embolizasyon yöntemiyle nodüllerden tek seferde ameliyatsız kurtulabilirsiniz. Tedavi anjiyoda kasıktan iğne ile girilerek yapılır, bir saatte tamamlanır ve 4 saat sonra taburcu edilirsiniz. Patolojik dokular cansızlaşır ve zamanla küçülür, normal dokular etkilenmez. Kesi izi yoktur, ses kısıklığı neredeyse hiç görülmez. Hormon kullanmanız da gerekmez. 'Radyofrekans Yakma Tedavisi' ile olumlu sonuçlar aldıklarını dile getiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Guatr boyun orta ön bölümünde yerleşen tiroid salgı bezinin çeşitli nedenlerle büyümesine verilen isimdir. Diffüz veya nodüler (yuvarlak sıvı dolu kist veya yumuşak doku) şekilde olabilir. Nodüller milimetreden onlarca santimetreye kadar büyüyüp, dışardan görünür hale gelen hatta göğüs kafesine uzanan ve plönjan guatr adını alan forma dönüşebilir. Guatr, fiziksel bası etkileri nedeniyle yutkunma ve nefes güçlüğü, bası hissi ve rahatsızlık yanında fonksiyonel bozukluklara da yol açabilir. Aşırı çalışmasına hipertiroidi denir ve çarpıntı, huzursuzluk, sinirlilik, kilo kaybına neden olur. Az çalışması ise hipotiroidi olarak adlandırılır ve halsizlik, kilo alımı, kabızlık gibi bulgulara yol açar" dedi.

TEDAVİSİ İHMAL EDİLMEMELİ

Özellikle semptomatik olan, zamanla birlikte büyüdüğü tespit edilen nodülleri bulunan hastalar mutlaka tedavi olmalıdır. Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Tedaviye önce medikal yani ilaç tedavisiyle başlanıyor. Nodül mevcutsa, belli kriterler dahilinde, kanser riski oldukça düşük olmakla birlikte tanı için iğne aspirasyon biyopsisi ile devam ediliyor. Medikal tedaviye yanıt alınamazsa büyümüş tiroid bezinin yarısı veya tamamının cerrahi olarak çıkarılması, bezin çok veya az çalışmasına göre radyoaktif iyot tedavisi uygulanabiliyor. Bu hastalığın tedavisinde Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Nükleer Tıp ve son yıllarda çok aktif bir biçimde Girişimsel Radyoloji uzmanlarınca ekip çalışması yapılmaktadır" diye konuştu.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ NEDİR?

"Girişimsel Radyoloji nedir, çalışma alanları nelerdir?" diye sorduğumuz Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, şunları dile getirdi: "Girişimsel Radyoloji Radyoloji Anabilim Dalı'nın minimal invazif tedaviler yapan bölümüdür. Anjiyografide çoğunlukla anestezisiz olarak damarlara girerek çok farklı tedaviler yaparlar. Bunlardan birkaçı damar tıkanıklıklarının balon ve stent ile açılması, hemoroid, miyom, varikosel, prostat büyümesi, guatr, karaciğer kanserleri, beyin ve vücut anevrizma/baloncuk ve damar yumaklarının embolizasyonu (tanecik veya tel sarmallarla problemli dokunun yok edilmesi işlemi), biyopsiler ve daha birçok tedavi yaparlar. Bu işlemlerin Girişimsel Radyoloji'de yapılmasının avantajı çoğunun uyanık yapılması, cerrahi kesi olmaması, iz kalmaması ve 4 saat sonra taburculuk olmasıdır. İnsanların bu yöntemleri araştırması ve tedavi seçenekleri arasında akılda bulundurmalarını tavsiye ederim."

SES KISILMASI RİSKİ ORTADAN KALKIYOR

Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez yapılan işlemi şu şekilde anlattı: "Tek veya çok sayıda nodülleri olan guatr hastalarında öncelikle tanı için ince iğne aspirasyon biyopsisi yaparız. Tedavi için ultrason eşliğinde küçültücü ve tiroid bezinin normal kısımlarını koruyucu yöntemler mevcut. En basitleri tiroid nodüllerinin alkol ablasyon (kistik nodüllerde), radyofrekans ablasyon (RF) veya mikrodalga ablasyon (MW) ile yok etme işlemidir. Bu işlemlerde hafif bir sakinleştirici ile boyunda cilde lokal anestezi yapılır. Sonra uyanık olarak nodül içine bir iğne ile girilerek 15 dakika yakma işlemi uygulanır. Hasta uyanık olunca konuşturularak, ses kısılması riski azaltılır. Kesi izi olmaz ve hasta iki saat sonra yürüyerek ayrılır ve ertesi gün işine döner. En büyük avantaj normal dokular korunduğundan ömür boyu tiroid hormon takviyesi alınmasının önüne geçilmesidir. Nodülün küçülmesi 3 ayda belirginleşir, 6-12 ayda yüzde 80 küçülür."

VÜCUTTA KESİ VE İZ KALMAZ

Embolizasyon 3-4 cm'den daha büyük, çok sayıda nodüllerde daha kesin çözüm sunar. Tiroid bezini besleyen 4 damara kasık damarından girerek parçacıklarla tıkama işlemi yapılır. Nodüllerin damarı tıkandığından işlemden çok kısa süre sonra cansızlaşır ve aylar içerisinde belirgin küçülürler. Normal tiroid dokusu korunduğundan hastanın tiroid hormon desteği almasına gerek olmaz, kesi veya iz bulunmaz. Bir saat süren işlemden 4 saat sonra hasta evine yollanır. Ertesi gün normal hayatına dönebilirler.

Röportaj: Yasemin İLAN