Gripte de erken tedavi önemli

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı, "Grip, hafife alınmaması gereken bir sağlık tehdididir. Grip hastalığına yönelik spesifik antiviral tedavi mevcut. Hastalığa yakalanan herkesin hekim kontrolünde erken tedaviye başlaması gerekiyor" dedi. Dr. Murat Yaycı, "Grip hastalığına neden olan influenza virüsüne karşı özel antiviral tedavi mevcut. Bu tedavinin erken dönemde başlatılması hastalığın ağırlaşmasını önleyebilir. Hastalık tedavi edilmediğinde zatürre ve menenjite neden olabilir" diye konuştu.

