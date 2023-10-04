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Gripte de erken tedavi önemli
04 Ekim 2023 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:27:00

Gripte de erken tedavi önemli

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Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı, "Grip, hafife alınmaması gereken bir sağlık tehdididir.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı, "Grip, hafife alınmaması gereken bir sağlık tehdididir. Grip hastalığına yönelik spesifik antiviral tedavi mevcut. Hastalığa yakalanan herkesin hekim kontrolünde erken tedaviye başlaması gerekiyor" dedi. Dr. Murat Yaycı, "Grip hastalığına neden olan influenza virüsüne karşı özel antiviral tedavi mevcut. Bu tedavinin erken dönemde başlatılması hastalığın ağırlaşmasını önleyebilir. Hastalık tedavi edilmediğinde zatürre ve menenjite neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : Gripte de erken tedavi önemli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yaycı özel antiviral tedavi
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