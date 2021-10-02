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02 Ekim 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 08:30:00

Gripsavar baharat çorbası

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Beslenme uzmanları gripten korunmanın reçetesini verdi: Kekik, sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanan çorbalar için, koyu renkli sebzeler tüketin.

Mevsim geçişinde havaların aniden soğuması grip salgınını da tetikledi. Koronavirüsün yanı sıra bir de influenza enfeksiyonu son günlerde artış gösterdi. Grip, sağlıklı çocuklarda hafif şekilde atlatılabilirken nadiren de olsa ölümcül tablolara yol açabiliyor. Beslenme uzmanları grip enfeksiyonuna karşı en etkili besinin baharatlardan oluşan sebze çorbaları olduğunu söyledi. Bol sarımsak, kekik, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanmış çorbalar hastalıklara karşı korumada oldukça etkili. Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip bu çorbalar hem metabolizmayı hızlandırıyor, hem de ısınmayı kolaylaştırıyor. Gribe karşı kalkan görevi görüyor.

ADAÇAYI VE MÜRVER TÜKETİN

Beslenme uzmanlarının bir diger önerisi de adaçayı ve mürver bitkileri. Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip. Hastalıklardan korunmak için etkili bir bitkidir. Mürver de solunum yollarını güçlendirir, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemede etkilidir. Yeşil yapraklı sebzeler, domates, mısır, portakal, tatlı patates, pancar, patlıcan, zerdeçal, elma, ananas, kızılcık, havuç, maydanoz, pancar, brokoli, lahana gibi parlak renkli sebzeler içerdiği vitamin ve mineral bakımından bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir.

YAŞ KÜÇÜLDÜKÇE HASTALIK AĞIRLAŞIYOR

Çocuğun yaşı ne kadar küçükse hastalık o kadar ağır seyrediyor. İnfluenzanın klasik şekli ateş, baş ağrısı, kas ağrıları (miyalji) ve halsizlikle başlar. Bu ilk belirtileri boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı izler. Klinik tablo çocuğun yaşına göre değişir, küçük çocuklarda ateş daha yüksek; iştahsızlık, bulantı-kusma gibi mide-bağırsak yakınmaları daha sık ve ateşli havale geçirme eğilimi daha fazla olabilir. Küçük çocuklarda öksürük haftalarca devam edebilir. Büyük çocuklarda ise hastalık sırasındaki bitkinliğin ve çabuk yorulmanın uzunca bir süre devam ettiği görülmektedir.

Etiketler : miyalji halsizlik influenza grip sağlıklı çorba baharat çorbası sağlık haberleri
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