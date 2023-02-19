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19 Şubat 2023 Pazar 10:12:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 10:12:00

Gripken şifanız tuzlu suda!

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Çoğu zaman ciddiye alınmayan grip, doğru tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

Uzman Dr. Murat Yaycı, "Kontrol altına alınamayan grip hastalığı zatürre ve menenjit gibi daha ciddi hastalıklara dönüşebiliyor" diyerek grip nedeniyle zatürre gelişen hastaların 4'te birinde kalp ile ilgili problemlerin ortaya çıkabildiğini vurguladı.

Grip deyip geçmemek gerekiyor. Özellikle grip hastalığı çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde oldukça ağır seyredebiliyor" ifadelerini kullanan Murat Yaycı, hastalığa yakalanma durumunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Burnunuzu tuzlu su ile temizlemeye özen gösterin. Kaynatılmış ve soğutulmuş bir bardak suyun içine bir çay kaşığı tuz atılarak tuzlu su hazırlanır. Hazırladığınız karışımı burun deliği içine sıkarak burunu temizleyebilirsiniz. Suyla temizlendiğinde yeterli bir açıklık sağlanamaz ise sıcak bir duş yapmak buhar etkisiyle mukozaları gevşeterek tıkanıklığa çözüm olabilir. Yine ev ortamında burun sağlığı açısından sıcak su ve mentol ile buğu yapmak burun ve bronşları rahatlatır. C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sıkça tüketmeniz de vücut direncinizi artıracaktır. Ayrıca, tavuk suyu çorbası da hastalığınızın iyileşmesinde çok yardımcı olur."

Etiketler : grip şifa hastalık tuzlu su

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