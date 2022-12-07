Grip sonrası geçmeyen öksürük için astım uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Volkan Taşkın, grip geçiren ve öksürük şikayeti uzayan hastaların büyük çoğunluğunun sigara kullandığı ve alerjik bünyesi olduğu gözlendiğini belirterek, alerjik bünyesi olan bazı kişilerde, geçirilen gribal enfeksiyonların astım semptomlarının ortaya çıkmasına yol açtığını söyledi.



Ayrıca grip sonrası geçmeyen öksürük şikayeti ile başvuran hastaların çok fazla olmasından bahseden Volkan Taşkın, "Grip geçiren hastalarda ateş, halsizlik, kırgınlık, ağrı, burun akıntısı gibi şikayetler düzelmesine rağmen bazen öksürük inatçı olabilmektedir. Öksürük şikayeti uzayan hastalar incelendiğinde bu hastaların büyük çoğunluğunun sigara kullanan ve alerjik bünyesi olan kişiler olduğu gözlenmektedir. Alerjik bünyesi olan bazı kişilerde ise geçirilen gribal enfeksiyonlar hırıltılı solunum, nefes darlığı, gece öksürükleri gibi astım semptomlarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu yüzden grip sonrası bu tür şikayetleri olan hastaların astım açısından muayene edilip solunum fonksiyon testleri ile tetkik edilmeleri gerekir'' diye konuştu.