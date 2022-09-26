‘Grip' deyip geçmeyin

KOVID-19 salgını sırasında alınan önlemler tüm dünyada grip hastalığının son 2 senedir çok düşük düzeyde kalmasına neden oldu. Son zamanlarda bu önlemlerin gevşetilmesi ile grip hastalığının ön plana çıkması gündemde. Uzman Dr. Murat Yaycı, Ekim sonu veya Kasım ayında başlayan mevsimsel grip hastalığının bu sene daha erken başladığını belirterek, "Gripte erken dönemde tedaviye başlandığı takdirde hastalık süresi belirgin şekilde kısalıyor. Hastalık tedavi edilmediğinde özellikle belirli yaş gruplarında ve risk gruplarında ağır seyrediyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, vücut ağrıları, nadiren kusma ve ishal ile seyreden grip hastalığında erken başlanan tedavi ile hastalık süresi 3-3,5 gün civarında kısalıyor. Ayrıca grip nedeniyle ortaya çıkabilecek ağır sonuçların da önüne geçilebiliyor" diye konuştu. Uzman Dr. Murat Yaycı, "Grip olan bir yaşından küçük bebeklerin yarıya yakınında orta kulak iltihabı gelişebiliyor. Grip nedeniyle zatürre olan hastaların dörtte birinde kalp ve damarları etkileyen problemler yaşanabiliyor. Grip nedeniyle hastaneye yatırılan 65 yaş üzeri kişilerde ölüm riski 6.3 kat daha fazla. Grip olan gebe kadınların taşıdıkları bebeklerin ölüm riski 3,6 kat, grip olan obez kişilerde ise ölüm riski 2 kat artıyor. Bu nedenle işi en baştan sıkı tutarak belirtilerin başladığı ilk andan itibaren hekim ziyaretinde bulunmak, olumsuz sonuçların önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.