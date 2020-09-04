  • BIST
    1085.69
  • Dolar
    7,4502
  • Euro
    8,8235
  • Altın
    462,5100
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yağmura rağmen Cuma Namazı yoğunluğu!
Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Bakan Varank'tan 'TEKNOFEST' açıklaması: Gençlerimizle gurur duyuyoruz
Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi paylaşımı
TEKNOFEST'te gençler roketlerini büyük bir heyecanla ateşledi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Bursluluk sınavı yarın yapılıyor
19 yaşındaki genç kızın acı ölümü! Paylaşımındaki sözleri dikkat çekti
Avcılar'da dehşet anları! Polis alarma geçti
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve mühimmat çıktı
Akıl almaz görüntüler! İstanbul'da silahlı meşaleli korona halayı
Lüks otomobille karpuz satmıştı! Nedenini açıkladı
Ankara'da flaş koronavirüs kararı: Sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyecek
Stoltenberg: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sivas Kongresi paylaşımı: Vatan sınırlarımızı tavizsiz koruyacağız
Altın fiyatları için uzman isimden dikkat çeken açıklama: Onaylanmış aşıyla fiyatlar düşer
Atık ithalatı kotası yüzde 50'ye indirildi
Fatih Terim'e futbolculardan doğum günü sürprizi
DSÖ Sözcüsü Harris'ten korkutan aşı açıklaması! Tarih verdi
Grip aşısı talebi ikiye katladı! Eczaneler isim sırası yapıyor
Avrupa'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti
Giresun'da can kaybı 11'e çıktı
Karadeniz'deki gaz, sanayi ve binaların 12 yıllık ihtiyacını karşılayabilir
"Rusya ve Çin aşılarının etkili olmayacağı düşüncesi doğru"
Türkiye'nin jeostratejik önemi artırıyor!
04 Eylül 2020 Cuma 13:01:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 13:05:00

Grip aşısına talep 3 milyona ulaştı! Eczaneler isim sırası yapıyor

Kaynak: DHA

ABONE OL

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle grip aşısında talep patlaması yaşandığını söyledi. Ertekin, geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 150 bin aşı yapıldığını, bu yılki talebin ise 3 milyona ulaştığını, Şu an grip aşısı talebinde bulunanların eczanelerde isim ve iletişim bilgileri ile sırayla not alındığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, önümüzdeki kış için grip ve zatürre aşıları talebinde büyük artış yaşanıyor. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, Covid-19 öncesindeki normal sezonda da grip aşısı için talebin yüksek olduğunu söyledi. Ertekin, “Bu sezona Covid-19 ile birlikte girdiğimizden daha da yüksek talep var. Ama aşılar elimize henüz ulaşmadı" dedi.

ZATÜRRE AŞISI PEYDERPEY GELİYOR

Zatürre aşıları için de talep olduğunu ifade eden Ertekin, “Bunları risk gruplarına göre tavsiye ediyoruz ve hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Zatürre aşıları peyderpey geliyor, ama grip aşılarının sevki henüz firmalardan depolara, onlardan da bize yapılmadı. Zatürre aşısı risk grubunda özellikle mecbur yapılması gerekir. Çünkü Covid-19'un vurduğu organlardan birisi akciğer" diye konuştu.

TALEP 3 MİLYONA ULAŞTI

Kronik, geçmişten gelen hastalıkları olanlara zatürre aşısının önerildiğini dile getiren Ertekin, grip aşısının biraz daha keyfi gibi olsa da bu yıl Covid-19 nedeniyle önemli olduğunu söyledi. Ertekin, “Ama elimize gelmesini bekliyoruz, böyle bir sorun var. Firmanın verdiği rakamlara göre geçen sene 1 milyon 150 bin aşı yapılmış. Bir firma getiriyor, bu sene yine aynı markadan bekliyoruz ve 3 milyon talep olduğunu söylediler" dedi.

SAĞLIK PERSONELİ VE AĞIR HASTALARA ÖNCELİK

Bu yılki 3 milyon üzerindeki talebin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'nın karşılayacağının belirtildiğini aktaran Ertekin, “Bakanlık, sağlık personelinin önceliği ve hastanelerdeki kronik durumdakilere müdahalede kullanacak. Geri kalan rakamın bize sevkini tahmin ediyoruz. Ama tam veriler bize aktarılmadı henüz. Şu an aşı yaptırmak isteyen beklemek zorunda. Ekim ortalarına kadar gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ECZANELER İSİM SIRASI YAPIYOR

Şu an grip aşısı talebinde bulunanların eczanelerde isim ve iletişim bilgileri ile sırayla not alındığını kaydeden Ertekin, “Ancak hastaların acil ve öncelik durumu kesinlikle belirtiliyor. Diğeri önce yazdırmış olsa bile aşının öncelik durumu olan kişilere önce verileceğini söylüyoruz. Fiyatları geçen yıla göre aynı düzeyde. 70 lira düzeyinde ve çok artış yok. Zatürre aşıları da 70-350 lira arasında değişiyor" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER