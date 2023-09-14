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14 Eylül 2023 Perşembe 21:10:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 21:10:00

Bakan Koca duyurdu: Uygulama normal takvimiyle başladı

Kaynak: TRT Haber

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Sağlık Bakanı Koca, 15 Eylül itibariyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için grip aşısı uygulama takviminin başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Grip aşısının hastalığa yakalanma riskini azalttığını vurgulayan Bakan Koca, "Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır" dedi.

Koca, doktorlara başvurarak vatandaşların reçetelerini yazdırabileceklerini belirterek, "Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım" açıklamasını yaptı.

Etiketler : aşı sağlık bakanlığı Bakan Fahrettin Koca
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