Bakan Koca duyurdu: Uygulama normal takvimiyle başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Grip aşısının hastalığa yakalanma riskini azalttığını vurgulayan Bakan Koca, "Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır" dedi.

Koca, doktorlara başvurarak vatandaşların reçetelerini yazdırabileceklerini belirterek, "Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım" açıklamasını yaptı.