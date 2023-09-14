Bakan Koca duyurdu: Uygulama normal takvimiyle başladı
Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca, 15 Eylül itibariyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için grip aşısı uygulama takviminin başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Grip aşısının hastalığa yakalanma riskini azalttığını vurgulayan Bakan Koca, "Grip, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır" dedi.
Koca, doktorlara başvurarak vatandaşların reçetelerini yazdırabileceklerini belirterek, "Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım" açıklamasını yaptı.
15 EYLÜLDEN İTİBAREN 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için GRİP AŞISI UYGULAMASI, normal takvimiyle başlıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2023
GRİP AŞISI, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. GRİP, özellikle,...