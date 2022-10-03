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03 Ekim 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 07:30:00

Grip aşısı olmak için geç kalmayın

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Uzmanlar, erken grip aşısı olup bağışıklık kazanmanın, hastalığı geçirme olasılığını azalttığını bildirdi.

Uzmanlar, erken grip aşısı olup bağışıklık kazanmanın, hastalığı geçirme olasılığını azalttığını bildirdi. Hava sıcaklığı değişikliklerinin hastalığa yakalanma riskini artırdığını belirten Prof. Dr. Gamze Varol, "Grip mevsimine girdik. Birçok kişi burun akıntısı, göz yaşarması, hapşırma gibi grip belirtileriyle karşılaşıyor. Gripten korumak için salgın döneminde yaptığımız şeyleri yapmalıyız. Çünkü havalar soğuyor, artık daha kapalı ortamlardayız. Salgın azaldığı için insanlar artık maske takmıyor ama o maske bizi sadece salgından değil gripten de koruyacaktır. O yüzden ben maskenin çıkartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kapalı ortamlarda maske yine takılmalı" dedi. Varol, "Gripten korunmak için en önemli şeylerden biri aşı olmaktır. Aşı bizi büyük ölçüde gripten korur. Özellikle risk gurubundaki 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlara, diyabeti olanlara, grip aşısı olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Grip aşısı Prof. Dr. Gamze Varol Grip mevsimi
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