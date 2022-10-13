Gribi hafife almayın

Grip hastalığının risk grubunda bulunan kişilerde ağır seyredebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Selim Yüksel, "Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden olabilir" dedi. Uzman Dr. Selim Yüksel, hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğunu, aşının yanında ise kişisel hijyen kurallarına dikkat etmenin ve ellerin bol su ve sabunla yıkanması olduğunu belirtti. Grip hastalığının, influenza virüsünün sebep olduğu, genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Yüksel, "Toplumun özelliklerine göre her yıl belirli sayıda insanı etkiler ve hastalandırır. Bu nedenle her yıl sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başı arasında beklenen sayıda kişide görülen bu hastalık mevsimsel grip olarak ifade edilmektedir. Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1 ile 3 gün içerisinde ortaya çıkmaktadır. Hastalık bebeklik döneminden yaşlılığa kadar tüm yaş grubunu etkilemekte ve görülebilmektedir. Bununla birlikte risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihabı ve oldukça nadiren beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması, kalp kası hasarı gibi ciddi tablolara neden olabilir" diye konuştu.

