VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gribe karşı kalkan sağlayan meyve: Yabani iğde
BM'den İsrail'e tepki
Seksenler'in Seyfi'si Kemal Kuruçay vefat etti
Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret kolaylaşıyor!
BM'nin Suriye Özel Temsilcisi: "Büyük bir hayal kırıklığı"
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı
Türkiye'de 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı
AB Komisyonu Başkanı'ndan dikenli tel açıklaması!
ABD, Çin'e karşı Tayvan'ın yanında!
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye bir ödül daha
Türkiye'den üst düzey ziyaret
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
"Ankara'nın Tel Aviv'e bir mesajı var"
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
MİT'ten operasyon: Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
Türkiye dünya liginde! Yeni yol haritası çizilecek
Soğuk hava geliyor
9. Boğaziçi Film Festivali Yarın Başlıyor
AB Liderler Zirvesi'ne damga vuran tartışma!
Dev projede zorlu ve kritik aşama tamam
10 yıl geçti, acılar halen taze
Konya'da 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor
Başkan Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj gönderdi
23 Ekim 2021 Cumartesi 07:37:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 07:43:00

Gribe karşı kalkan sağlayan meyve: Yabani iğde

ABONE OL

Doğadaki tek Omega 7 kaynağı sarı şifa yabani iğde meyvesi, Doğu Asya, Çin, Tibet tıbbı ve Antik Yunan'da iyileştirici özelliği nedeniyle ilaç olarak kullanılıyordu.

İçindeki C vitamini turunçgillerden fazla olan iğdenin yağı da birçok hastalığa iyi geliyor. Yabani iğde meyvesinin faydalarını anlatan Uzm. Dr. Yegane Özcan, "Antiviral ve bağışıklık sistemi güçlendirici özelliğinin yanı sıra gribal enfeksiyon tedavisinde de kullanılıyor. Anti-inflamatuar etkiye sahip olan yabani iğde meyvesi, A ve E vitaminleri sayesinde yara iyileşmesini destekliyor. Sadece dokuları güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda metabolizmayı da dengeliyor. Yabani iğde meyvesinin düzenli tüketimi serotonin üretimini arttırarak depresif ruh halini de düzeltiyor" açıklamalarını yaptı. Özcan, "Doğadaki tek Omega 7 kaynağı sarı şifa yabani iğde meyvesi, Doğu Asya, Çin, Tibet tıbbı ve Antik Yunan'da iyileştirici özelliği nedeniyle ilaç olarak kullanılıyordu. İçindeki C vitamini turunçgillerden fazla olan iğdenin yağı da birçok hastalığa iyi geliyor. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bor, fosfor, amino asitler, karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin olan yabani iğde, A, C, B1, B2, B3, B6, B9, E, PP, N vitaminlerini de barındırıyor" bilgilerini verdi.

Etiketler : iğde yabani iğde sağlık haberleri
2 saat ‘Yalın' konser

2 saat ‘Yalın' konser
‘Ebedi Barış' fark yarattı

‘Ebedi Barış' fark yarattı
Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada

Elveda Rumeli'den sonra tekrar bir arada
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
'Yargı'yı reddetti

'Yargı'yı reddetti
New York'ta sıradışı imaj

New York'ta sıradışı imaj
Konakta zeytin hasadı

Konakta zeytin hasadı
Ailemi rahat bırakın

Ailemi rahat bırakın
‘Halaybaşı' ile zirvede

‘Halaybaşı' ile zirvede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER