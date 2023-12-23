VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Necip Fazıl Ödülleri 30 Aralık 2023 Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor!
"Terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir"
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Turizmciler sektörün 2023'ü yüzde 15 büyümeyle tamamlayacağını öngörüyor
Gribal enfeksiyonla mücadelede "bol sıvı tüketin" tavsiyesi
Derbide ilk golün önemi büyük
23 Aralık 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 13:45:00

Gribal enfeksiyonla mücadelede "bol sıvı tüketin" tavsiyesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadelede bol sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, hava değişimleriyle grip vakalarının arttığını belirtti.

İnsanların gribal enfeksiyona bir kaç kere yakalanabildiğini ifade eden Tokuç, "Hepimiz bu enfeksiyonlara yakalanabiliriz. O yüzden korunmalıyız. Bu dönemde de gerçekten artış gösterdi. Hastanelere başvurularında arttığını görüyoruz. Etrafımızda da gribal enfeksiyon geçiren çok sayıda insan var. Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Mecburen kalabalık ortamlarda bulunuyorsak gerekirse buralarda maske takmak koruyucu olabilir. Dışarıdan eve dönünce el hijyenine de dikkat etmeliyiz. El hijyeni çok önemli." dedi.

Tokuç, kalabalık ortamların hastalıkların bulaşma riskini artırabildiği, özellikle kışın kalabalık ortamlarda daha az zaman geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu dönemlerde insanların beslenmesine de dikkat etmesi gerektiğini aktaran Tokuç, "Gripten korunmak için bol bol sıvı tüketin. Ekstra vitaminler kullanmak ve beslenmede günde 3-4 porsiyon sebze ya da meyveye yer vermek gerekiyor. Dinlenmemize de dikkat etmeliyiz. Uykuları düzenli uyumak hastalığa karşı koruyucu olacaktır. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kalp hastaları daha çok dikkat etmeli. Evde küçük çocuğu olanlar yaşlıları olanlar daha dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Tokuç, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların grip aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini vurguladı.

Grip aşısı olanların hastalığı daha hafif atlattığını anlatan Tokuç, şöyle devam etti:

"Aşı kesinlikle koruyucu, hastalığı daha hafif atlatıyorsunuz ya da hastalığa yakalanmıyorsunuz. Hasta olunca eğer çok yüksek ateş öksürük gibi belirtiler yoksa hastaneye de başvurmalarını önermiyorum. Evde istirahatle ve biraz destekleyici tedavi, bol sıvı almakla geçecektir. Çok yüksek ateş olursa öksürük çok fazla olur ve uzun sürerse o zaman bir hekime, hastaneye başvurmaları gerekebilir."

Etiketler : soğuk algınlığı grip enfeksiyon sıvı
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX