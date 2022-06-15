VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyaca ünlü profesör eşine dinlene dinlene işkence yaptı
Rusya çekildi
İnce'den çarpıcı '6'lı Masa' çıkışı
Diego Costa Süper Lig'e geliyor
Teröre verilen desteği ifşa etti
Karadeniz'de 400 milyar dolarlık doğal gaz keşfi
"NATO'dan hava savunma sistemleri istiyoruz"
İstanbul için saat verildi
50 yıllık anlaşmazlık çözüldü
Cimrilik hastalık değil ama hastalıkların belirleyicisi
Beslenme alışkanlığı alerji tedavisini etkiler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Haziran
İlişkisi iyi gitmeyen trafikte daha dikkatsiz
Sigarayı bırakırken ilk gün önlemleri
Greyfurt ve kivi cildi güzelleştiriyor
AFAD ekipleri seferber oldu: 13 ilde sağanak nöbeti
Rize'de şiddetli yağış etkili oldu: Araçlar çamura saplandı
Maltepe'de otoparkı çöken 6 katlı bina mühürlendi
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almak zorundayız
Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması
Rusya'dan 49 kişiye yaptırım kararı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin itibarını koruyacağız
Mayısta yağışlar 2021'e göre yüzde 100'den fazla arttı
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
15 Haziran 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 07:30:00

Greyfurt ve kivi cildi güzelleştiriyor

ABONE OL

Tükettiğimiz gıdaların, saklanma koşulları ve tüketim şekilleri cilt sağlığını etkileyebilir.

Tükettiğimiz gıdaların, saklanma koşullarının ve tüketim şekillerinin cilt sağlığını etkileyebileceğini belirten Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Mehmet Özeren, "Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin oluşturduğu hücre hasarını engelleyerek cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Bu vitaminlerin başında C vitamini gelmektedir. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyvede bol miktarda C vitamini bulunur" dedi. Uzm. Dr. Özeren, şu bilgileri paylaştı:

"Yumurtanın çiğ tüketilmesi saç ve tırnak için çok önemli olan biotin vitamininin eksikliğine sebep olabilmektedir. Kömür dumanı ve tütsülenmeye maruz kalmış gıdalarda kanserojen etkiler artmaktadır. Sağlıklı bir deriye sahip olmak için en önemli ihtiyacımız günlük 2litre üzerinde su tüketmektir. Bu seviyenin altında su içilmesi vücudu susuz bırakabilir bu da inflamasyon denilen iltihabi süreçleri ve yaşlanmayı artırır."

Etiketler : Greyfurt kivi biotin vitamini Uzm. Dr. Mehmet Özeren
Sosyal medyayı sevemedim

Sosyal medyayı sevemedim
Dede mirasını besteledi

Dede mirasını besteledi
Yeşilçam'a girdi

Yeşilçam'a girdi
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Babalığı anlattılar

Babalığı anlattılar
Kızı olacak

Kızı olacak
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
30 yıl sonra Saman Alevi

30 yıl sonra Saman Alevi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX