Greyfurt ve kivi cildi güzelleştiriyor

Tükettiğimiz gıdaların, saklanma koşullarının ve tüketim şekillerinin cilt sağlığını etkileyebileceğini belirten Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Mehmet Özeren, "Sebze ve meyvelerde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin oluşturduğu hücre hasarını engelleyerek cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Bu vitaminlerin başında C vitamini gelmektedir. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyvede bol miktarda C vitamini bulunur" dedi. Uzm. Dr. Özeren, şu bilgileri paylaştı:



"Yumurtanın çiğ tüketilmesi saç ve tırnak için çok önemli olan biotin vitamininin eksikliğine sebep olabilmektedir. Kömür dumanı ve tütsülenmeye maruz kalmış gıdalarda kanserojen etkiler artmaktadır. Sağlıklı bir deriye sahip olmak için en önemli ihtiyacımız günlük 2litre üzerinde su tüketmektir. Bu seviyenin altında su içilmesi vücudu susuz bırakabilir bu da inflamasyon denilen iltihabi süreçleri ve yaşlanmayı artırır."