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23 Mayıs 2023 Salı 07:21:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:21:00

Gözün düşmanı: Sahte gözlükler

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Güneş gözlüğü göz sağlığını korumak için önemli bir gereklilik, ancak onu sadece bir aksesuar olarak görmek büyük pişmanlıklara neden oluyor.

Güneş gözlüğü göz sağlığını korumak için önemli bir gereklilik, ancak onu sadece bir aksesuar olarak görmek büyük pişmanlıklara neden oluyor. Optisyen Fahrettin Keleş, Türkiye'de satılan her 5 gözlükten birinin sahte veya işporta gözlük olduğunu söyledi. Sahte güneş gözlüklerinin UV korumasının düşük olduğunu ve Avrupa standartlarına uygun olmadığını vurgulayan Keleş, yapılan hatalı seçimlerin başta makula dejeneresyonu, pterjium, retinal hasar ve katarakt gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu açıkladı. Keleş, "Sahte güneş gözlüklerinin UV koruması yok veya yetersiz. Bu durumda gözler zararlı UV ışınlarına maruz kalıyor ve katarakt, pterjium ve retina hasarı gibi göz problemlerine yol açıyor. İşportada satılan güneş gözlükleri düşük kaliteli lenslerden yapılıyor. Bu da kişilerde baş ağrısı, bulanık görme, göz yorgunluğu ve göz kızarıklığı gibi rahatsızlıklara sebep oluyor. Aynı zamanda yanlış renk filtreleri nedeniyle gerçek renkler bozuk görünür ve görsel algıyı etkileyebilir. Özellikle trafikte güvenlik riski oluşturabilir. Sahte güneş gözlüklerinde kullanılan kimyasal malzemeler ise hem göz hem de cilt için önemli sorun" dedi.

Etiketler : Güneş gözlüğü göz sağlığı Optisyen Fahrettin Keleş
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