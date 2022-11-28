Gözü tehdit eden salgın ‘mavi ekran'

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde ekran kullanım sürelerinin artmasının miyopi gibi hastalıkların artmasına sebep oldu. Kapalı alanda uzun süre ekrana maruz kalma sonucunda uzağı görememe gibi kırma kusurlarının meydana geldiğini bunun da kalın kenarlı merceklerle düzeltildiğini ifade eden Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, özellikle çocukların kapalı mekanda tablete bakmak yerine daha çok sokakta vakit geçirmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, "Ekran bağımlılığı çağımızın hastalıklarından birisi olarak tanımlayabiliriz. Artık kadın erkek çoluk çocuk ekran karşısında hepimiz vakit geçiriyoruz. Bu ekranlar televizyon ekranı, bilgisayar, tabletler ya da cep telefonları olabiliyor. Bunları biz büyükler yanında çocuklara da bazı olumsuz etkileri olabiliyor. Çocuklar üzerinde özellikle ekran bağımlılığı ya da uzun süre ekrana bakmanın en önemli zararından birisi kırma kusurlarında artışa sebep olabilmesi. Yani kapalı ortamlarda uzun süre bilgisayar, tablet ekranına veya telefon ekranına bakan çocuklarda özellikle miyopide artış kaydedilebiliyor. Miyopi dediğimiz uzak görememezlik, kalın kenarlı merceklerle düzeltilen bir kırma kusuru" dedi