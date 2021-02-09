Gözü rahatlatan 20-20-20 kuralı

Koronavirüs salgınında evlerine kapanan ve ekran başında daha fazla vakit geçiren çocuklarda miyop vakalarında artış yaşandı. Teknolojik aletlerin kullanımındaki artışın bu rahatsızlığı da artırdığını söyleyen Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, 10 yıl önce yüzde 1,5 ile 2,5 arasında görülen miyop görülme oranının pandemiyle birlikte yüzde 6'lara çıktığını belirtti.

Çocukların tablet bilgisayar ve telefon başında geçirdiği süreyi kısıtlamak gerektiğini dile getiren Op. Dr. Doğu, "Okul çağındaki çocuklar, online dersler dışında günlük iki saat tablet bilgisayar ve telefon kullanılabilir. Fazla kullanıma bağlı olarak göz ve baş ağrıları kaçınılmaz oluyor. Gece yarılarına kadar oynanan oyunlar çocukların uykularını etkiliyor. Mavi ışık beyindeki serotonin ve melatonin gibi uykuya geçmemizi sağlayan hormonların salgılanmasını bozuyor. Uyumadan 1 saat önce teknolojik aletlerle olan temasın tamamen kesilmesi gerekiyor. 20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözlerimizin dinlenmesine imkan tanıyabilir ve göz kuruluğunun önüne geçebiliriz. 20-20-20 kuralını uygulamak gözlerin rahatlatılmasında etkili bir yöntemdir. Tablet bilgisayar ve telefonun ışık ayarları da göz sağlığında çok önemlidir. Bulunduğumuz ortamın ışık ayarıyla kullandığımız teknolojik aletlerin ışık ayarları aynı olmalı" ifadelerini kullandı.

