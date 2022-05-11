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11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:12:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:12:00

Gözlerinizi dinlendirmek için tavsiyeler

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Cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artık hayatın bir parçası olduğunu ve dijital göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirten uzmanlar, gözlerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.

Cep telefonu ve bilgisayar kullanımının artık hayatın bir parçası olduğunu ve dijital göz yorgunluğunun her yaştan insanı etkilediğini belirten uzmanlar, gözlerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük, "Dijital cihazları gün içinde saatlerce kullandığınızda, görüşünüzün bulanıklaştığını ve gözlerinizin ağrıdığını ve yorulduğunu fark edebilirsiniz. Ayrıca gözlerinizin kuruduğunu, yaşardığını veya acıdığını görebilirsiniz. Bu göz yorgunluğu okurken, yazarken veya uzun süre dikiş dikmek gibi yakın mesafeli işler yaparken karşılaşabileceğiniz belirtilerden farklı değildir'' dedi. Op. Dr. Küçüködük, "Göz kırpma, gözün ihtiyacı olan nemi yüzeyde tutma yöntemidir. Mümkün olduğunca sık göz kırpmak için bilinçli bir çaba gösterin. Bu, gözlerinizin yüzeyinin kurumasını önler. Gözlerinizi nemlendirin. Gözlerinizi kuru hissettiğinizde yenilemek için suni gözyaşı kullanın. Sıklıkla kuru ve sıcak bir odadaysanız, havayı nemlendirmek için bir nemlendirici kullanabilirsiniz. 20-20-20 kuralını kullanarak düzenli molalar verin. Her 20 dakikada bir, en az 20 saniye boyunca en az 6 metre uzaktaki bir nesneye bakın" diye uyardı.

Etiketler : Gözlerinizi dinlendirmek için tavsiyeler gözler Uzmanı Op. Dr. Ali Küçüködük
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