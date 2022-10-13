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13 Ekim 2022 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 07:30:00

Gözleri koruyan 20/20/20 kuralı

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Dünya Görme Günü, körlük ve görme azlığına dikkat çekmek için tüm dünyada her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü kutlanıyor.

Dünya Görme Günü, körlük ve görme azlığına dikkat çekmek için tüm dünyada her yıl Ekim ayının ikinci Perşembe günü kutlanıyor. Bu yıl 13 Ekim 2022 tarihinde başlayacak kutlamaların ana teması "Gözlerinizi Sevin-Love Your Eyes" geçtiğimiz yıl belirlendi ve 2023 yılı sonuna kadar devam edecek. Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, gözlerimizin dünyaya açılan pencere olması sebebiyle oldukça hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Gözlerimizi ihmal etmeden korumamız gereklidir. En ufak bir göz rahatsızlığında dahi hayatımız çok zorlaşıyor. Dünya Görme Günü'nde biz Türk hekimleri de göz sağlığı bilincini artırmak için çalışıyoruz" dedi. Kapran gözleri korumak için yaşam boyu uyulması gereken şu önerilerde bulundu: "Gözlerinize ekran molası vermek için 20/20/20 kuralını uygulayın. Ekrana bakarken, göz yorgunluğunu ve baş ağrısını önlemek için her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 fit uzaktaki bir şeye bakın. Dışarıda güneş gözlüğü takın. Güneş ışınlarının gözlerinize zarar vermesini önlemek için güneş gözlüklerinizin UVA ve UVB koruması sağladığından emin olun. Sigara içmeyin. Sigara içmek, ciddi göz rahatsızlıkları ve kalıcı görme kaybı geliştirme riskinizi artırır."

Etiketler : Gözleri koruyan 20/20/20 kuralı UVA ve UVB Gözlerinizi Sevin-Love Your Eyes
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