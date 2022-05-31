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31 Mayıs 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 08:30:00

Gözlerde alerji mevsimi başladı

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Uzmanlar, gözlerde görülen bahar alerjisinin özellikle küçük çocuklarda zor geçebileceğine dikkat çekerek mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, gözlerde görülen bahar alerjisinin özellikle küçük çocuklarda zor geçebileceğine dikkat çekerek mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak, gözlerdeki şiddetli kaşıntının, görme kaybıyla sonuçlanabilecek "Keratokonus" hastalığına yol açabileceğine dikkat çekerek anne babaları uyardı. Gözde bahar alerjisi olan çocukların mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Altıparmak, gözlerin sık ve şiddetli bir şekilde kaşınmasının, zaman içinde saydam tabakayı oluşturan kolajen liflerin güçsüzleşmesine ve şeklinin bozulmasına neden olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Altıparmak "Böyle bir değişikliğe uğrayan saydam tabaka normalde cami kubbesi gibi olan yapısını kaybeder ve sivrileşmeye ve koni şeklini almaya başlar. Buna keratokonus hastalığı adı verilir. Gözde bahar alerjisi keratokonus hastalığı için en önemli risk faktörlerinden biridir. Ailesinde hiç keratokonus hastası olmayan bir çocukta şiddetli kaşıma nedeniyle keratokonus hastalığı meydana gelebilir" dedi.


Etiketler : Gözlerde alerji mevsimi başladı Prof. Dr. Uğur Emrah Altıparmak Göz Sağlığı ve Hastalıkları
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