Gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalı

Uzman Psikolog Özkaya, anne babaların çocuklarına deprem bölgelerinden gelen misafir öğrencilere karşı empati yapmalarını önermesi gerektiğini belirterek, "İkincisi, çocuklara anne babalar olarak empati kuracak yaştalarsa empati kurmalarını önerebilirler. Onların acılarına, mutsuzluklarına saygı duymaları gerektiğini ve sevgi dolu olmaları gerektiğini anne babalar evlerinde çocuklarına aşılamalılar. Sınıfta gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalıdır. Çünkü biz bile deprem bölgesinde olmamıza rağmen gözlerin üzerimizde olmasından rahatsız oluruz. Bu yüzden gözler o çocukların üzerinde olduğunda çocuklar daha mutsuz, tek ve çaresiz hissedebilirler. Çocuklar olabildiğince sevgi, saygı dolu, paylaşımcı, yardımsever ve içten bir şekilde deprem bölgelerinden gelen misafir arkadaşlarına kucak açmaları lazım. Yeri gelecek kitabımızı, kalemimizi ve yemeğimizi paylaşacağız" şeklinde konuştu.

