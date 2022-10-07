Gözdeki sorun okul başarısını etkiliyor

Uzmanlar, gözdeki sorunların çocuğun gelişimini, okul başarısını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek, görme kusurlarının erken teşhisinin tedaviye daha hızlı cevap vermesi nedeniyle çok önemli olduğunu ifade etti. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Hakim, "Çocuğunuz gözlerini çok sık kırpması, ışıktan rahatsız olması, okuma yazma esnasında deftere ve kitaba çok yakından bakması ve gözlerini kaşıması göz sağlığı ile ilgili problemlere işaret eder. Çocuklarda görmenin geliştiği 0-4 yaş arası dönemde ilk aydan yapılan detaylı muayenede en çok önemsenen, yaşlılık hastalığı olarak bilinse de katarakt, göz tansiyonu ve bazı retina hastalıklarıdır. Genetik kökenli ya da kaynağı farklı bazı göz hastalıkları erken fark edilerek tamamen tedavi edilebilmektedir. Geç kalınmış vakalarda ise bu tedavilerin çok daha zor olmaktadır" dedi. Op. Dr. Ali Hakim, "Görme kusurları erken yaşta fark edilmediğinde görmenin sağlıklı gelişimi tamamlanamaz. Göz sağlığı çocukların sosyal hayatlarını ve okul başarılarını doğrudan etkilediği için aileler göz sağlığı konusunda bilinçli hareket etmeli ve düzenli göz muayenesi yaptırmalıdır. Çocuklarda göz muayenelerinin ihmal edilmesi, gözlerde kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir. Erken teşhis ve doğru tedavi bu bakımdan çok önemlidir" diye uyardı.