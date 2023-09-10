Gözdeki sorun okul başarısını etkiler

Çocukların yaşam kalitesi için kritik bir öneme sahip olan göz sağlığı, okul başarısını da doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Sınıfta dikkatini toplayan, yazılı ve görsel materyalleri rahatlıkla okuyabilen çocukların öğrenme süreçlerinde daha başarılı olduğunu söyleyen uzmanlar, göz problemi yaşayan çocukların okuma güçlüğü, odaklanamama ve baş ağrısı gibi göz sağlığı ile ilişkilendirilen sorunların, okul performansını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

