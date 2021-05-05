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05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:30:00

GÖZDE IŞIK ÇAKMASI RETİNA YIRTIĞININ HABERCİSİ

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Gözlerinizde ışık çakmaları varsa ya da uçuşan cisimler görüyorsanız zaman kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına başvurun.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. İhsan Yılmaz, halk arasında gözde ışık çakması diye ifade edilen yanılsamaların aslında retina yırtığının habercisi olabileceğini belirterek, "Yaşlanmayla görülen vitreus sıvılaşması sırasında lif yapısında bir takım partiküller de göz içinde oluşur. Bu küçük partiküller göz içerisinde 'uçuşan cisimcikler' şeklinde belirtilere sebep olur. Bu cisimler genellikle iplik, örümcek, virgül şeklindedir ve hareketlidirler. Özellikle beyaz ya da açık mavi bir zemine bakarken örneğin gökyüzüne bakarken daha belirgin hale gelirler" dedi. Doç. Dr. İhsan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Retina yırtığı erken tanı konulduğunda rahatlıkla lazer ile tedavi edilebilmektedir. Eğer doktora gidilmez ise erken tanı şansı kaybedilir. Oluşan retina yırtığından giren sıvı retinayı tamamen kaldırır ve Dekolman denen en tehlikeli göz hastalıklarından birine sebep olur. Retina dekolmanı oluştuğunda gaz enjeksiyonu, skleral çökertme ya da vitrektomi gibi daha ileri tedavi yöntemleri gerekmektedir."

Etiketler : GÖZDE IŞIK ÇAKMASI Doç. Dr. İhsan Yılmaz lazer ile tedavi
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